Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trump und Land im Alarmzustand

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trump und Land im Alarmzustand:

"So sieht also das Ende der Amtszeit eines Präsidenten aus, der Amerika angeblich wieder 'groß' machen wollte: Am Tag der Machtübergabe gleicht Washington einer Festung; Zehntausende Sicherheitskräfte sind im Einsatz, aus Furcht vor einem Attentat und um zu verhindern, dass sich so etwas wie der Sturm auf das Kapitol auch nur ansatzweise wiederholt - ein Land im Alarmzustand. Es ist niederschmetternd und noch nicht alles: Abermals kommt es zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump; diesmal wegen Anstiftung zur Gewalt. Der Praktiker der Disruption schreibt Geschichte auf schändlich-unrühmliche Art. Er scheidet auf dem Tiefpunkt seines Ansehens. Nein, dieser Präsident hat Amerika nicht auf imaginierte Höhen geführt, sondern zerstörerische Abgründe eröffnet. Das Land ist zerrissen wie selten zuvor (...)"/ra/DP/stw