Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Wirecard-Skandal

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Wirecard-Skandal:

"In Großbritannien wurden Beratung und Prüfung schon strikt getrennt. Jetzt geht natürlich in Deutschland branchenintern die Furcht um, dass dies hier auch passiert. Die "Big Four" der Prüferbranche, die vielen anderen Unternehmen gerne empfehlen, ihr Geschäftsmodell zu ändern, wollen ihr eigenes am liebsten beibehalten. Der Druck aus der Politik wird auf jeden Fall steigen. Deutschland hat übrigens unter dem früheren Bundesjustizminister Heiko Maas alle rechtlichen Möglichkeiten ausgenutzt, die Geschäftsinteressen der Wirtschaftsprüfer zu schützen. Hätte Maas die EU-Regeln eins zu eins umgesetzt, würden heute schon die Prüfer in allen großen Gesellschaften nach zehn Jahren rotieren, und es gäbe viel schärfere Regelungen beim Thema Prüfung und Beratung."/yyzz/DP/he