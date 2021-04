Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Ukraine/Putin

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Ukraine/Putin:

"In Wahrheit geht es in der Ukraine um die für alle Europäer größte politische Herausforderung der Gegenwart. Einen vergleichbaren russischen Aufmarsch gab es zuletzt 2014, als Wladimir Putin die Krim annektierte. Greift Putin jetzt auch noch nach dem Osten der Ukraine - wo bereits Hunderttausende russische Pässe ausgeteilt wurden? Einmal mehr könnte Moskau behaupten, es müsse russische Bürger schützen."/be/DP/he