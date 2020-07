Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zum Verfassungsschutzbericht

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Verfassungsschutzbericht:

"Schönreden gehört nicht zum Repertoire von Thomas Haldenwang. Was der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz gestern bei der Vorstellung des Berichtes seiner Behörde an Gewaltbereitschaft aus dem rechten wie linken Spektrum beschrieben hat, war schonungslos, ohne Pardon, vor allem beängstigend. Es brodelt in der Republik. Das ist eindeutig. Die Ränder machen mobil, der Hass wird im Internet und den sozialen Netzwerken massenhaft geschürt, bis dann aus Worten Taten folgen. Der oberste Verfassungsschützer hat jene als "Superspreader von Hass, Radikalisierung und Gewalt" bezeichnet, die er in der Verantwortung sieht: die sogenannte Neue Rechte und Teile der AfD. Erneut starke Worte, die aber nicht übertrieben scheinen, wenn man im Netz verfolgt, wer aus diesen Lagern was postet, wozu aufgerufen wird und wie sich die Grenzen des Sagbaren mittlerweile übel verschoben haben. Haldenwang ist da wohltuend kompromisslos."