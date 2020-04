Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu deutsch-polnischem Verhältnis

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu deutsch-polnischem Verhältnis:

"Die Zwischenbilanz der deutsch-polnischen Beziehungen nach vier Wochen Corona-Krise alles andere als rosig aus. Um nicht falsch verstanden zu werden: Hier sind ausdrücklich nicht die vielen Menschen gemeint, die den Belastungen trotzen. Wenn polnische Mütter oder Väter jetzt als Ärzte, Schwestern, Landwirte und Pfleger bei uns bleiben und - manche sogar trotz der Osterfeiertage - nicht zu ihren Angehörigen nach Hause fahren, dann gehören sie mit zu den Helden, die unser Leben in dieser Ausnahmesituation ermöglichen. Nicht bestanden haben den Test dagegen zahlreiche Politiker - ob nun in Warschau, aber auch in Berlin und in vielen anderen europäischen Hauptstädten - die noch immer so tun, als würde das Corona-Virus an jenen nationalen Grenzen halt machen, die für die meisten von uns längst überwunden schienen."/al/DP/he