Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Corona/Dax

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Corona/Dax:

"Das Corona-Virus ist noch gar nicht richtig bei uns angekommen, da liegt der "Patient Zero" schon unterm Sauerstoffzelt: Es ist die deutsche Wirtschaft. 1200 Punkte oder 10 Prozent hat der Aktienindex Dax in einer Woche verloren. Das ist schon ein "Corona-Crash". Deutschland braucht einen Notfallplan, besser gesagt: zwei davon, einen medizinischen und einen ökonomischen. Was den in Rezessionsnöten steckenden Firmen helfen könnte, wäre eine Senkung der Steuerlast auf ein im internationalen Vergleich verträgliches Maß. Dazu jedoch kein Wort von der Kanzlerin. In einer fast nur von rot-grünen Klima- und Umverteilungsideen geprägten Debatte darf die SPD Steuersenkungen sogar unwidersprochen als "gefährlich" verurteilen. Das macht ebenso viel Angst wie ein immer wütender grassierendes Virus."/be/DP/jha