Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Corona-Lockdown

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zum Corona-Lockdown:

"Jetzt also geschieht, was nach Aussagen von Politikern, Wirtschaftschefs und Bürgern nie hätte passieren dürfen: Deutschland begibt sich zum zweiten Mal in den Corona-Stillstand. Einen "Lockdown light" nennen es beschönigend die Politiker, doch für Millionen Menschen, die um ihre berufliche Existenz kämpfen, klingt das wie Hohn. Ein Wellenbrecher-Lockdown soll es sein, doch solange kein ausgereifter Impfstoff zur Verfügung steht, kommt nach der zweiten Welle die dritte, die vierte, die fünfte, vielleicht noch jahrelang. Die von der Politik verordnete Medizin hat so schwere Nebenwirkungen, dass ihre dauerhafte Gabe so katastrophal ist wie das Virus selbst. So kann es nicht weitergehen, hat die Kanzlerin mit Blick auf die Infektionszahlen gesagt. Leider gilt dasselbe auch für die Merkel-Söder-Lockdown-Politik."