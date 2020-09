Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu 100 Tage Corona-Warn-App

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu 100 Tage Corona-Warn-App:

"Kanzleramtschef Helge Braun hatte die Messlatte zum Start der Corona-Warn-App sehr hoch gelegt: "Das ist nicht die erste Corona-App weltweit, die vorgestellt wird. Aber ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste." 100 Tage später muss man konstatieren: Ganz so fulminant eingeschlagen hat sie nicht. Als Flop sollte man sie aber auch nicht einordnen. Denn trotz aller Mängel bleibt die Corona-Warn-App ein kleiner Baustein im Kampf gegen das Virus. Wird sie ordnungsgemäß bedient - das heißt, jeder, der positiv getestet wurde, stellt das in der App ein -, kann sie andere Menschen vor Ansteckung warnen. Wenn nur ein Leben durch die App gerettet würde, hätte sie sich bereits gelohnt. Zumal die Entwicklungskosten in Höhe von 20 Millionen Euro zwar nicht gering waren, in Relation zu anderen Anschaffungen dennoch gerechtfertigt sind."/yyzz/DP/nas