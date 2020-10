Pressestimme: 'Oldenburgische Volkszeitung' zu Trump/US-Wahlkampf

VECHTA (dpa-AFX) - "Oldenburgische Volkszeitung" zu Trump/US-Wahlkampf:

"In den USA regiert mit Trump ein Präsident, der die Lüge als politisches Prinzip zelebriert. Nun bringt er Verschwörungserzählungen und plumpe Schuldzuweisungen zur schlimmen Corona-Lage in seinen Wahlkampf mit ein. Ein baldiges Ende der Pandemie verspricht er. Und wie soll es gehen? Ihm folgen, nicht auf den Experten Fauci hören. Klingt nach Irrsinn. Trump ist aber nicht nur eine Gefahr für sein eigenes Land, dessen innere Konflikte und Probleme er verschärft, sondern auch für die internationale Gemeinschaft."/be/DP/he