Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu Polizeistudie/Seehofer

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Polizeistudie/Seehofer:

"Jenseits wahlkampftaktischer Überlegungen ist kritisch zu hinterfragen, ob Gewalt von und gegen Polizisten tatsächlich in dieser Form parallel behandelt werden können. So skandalös das eine wie das andere ist - wirft man beides in einen Topf, besteht die große Gefahr des Aufrechnens. Nichts wäre aber fataler, als den Skandal rassistischer Tendenzen in Teilen der deutschen Polizei damit zu erklären, dass es andererseits Hass und Übergriffe gegen Einsatzkräfte gibt. Und umgekehrt wäre es schlimm, das verbreitete Polizisten-Bashing mit dem Hinweis auf rechtsradikale Umtriebe einzelner Beamter zu rechtfertigen. Wie man es dreht und wendet: Der hier gefundene Kompromiss zwischen Union und SPD ist höchst problematisch."