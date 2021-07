Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Diskussionen um den Corona-Herbst

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu Diskussionen um den Corona-Herbst:

"Wir werden schon bald angesichts einer hohen Impfquote nicht mehr darüber reden, ob die Intensivstationen überlastet sind oder zu überlasten drohen. Es wird im Herbst um die Frage gehen, ob wir im Interesse einer allgemeinen Öffnungspolitik wie in Großbritannien eine Durchseuchung der jungen Bevölkerung akzeptieren wollen oder ob wir bereit wären, auch für die Kinder und Jugendlichen Beschränkungen unserer Freiheiten in Kauf zu nehmen. Es wird höchste Zeit, dass wir ehrlich über diese Prioritäten der Corona-Politik sprechen - im Bundestagswahlkampf, in dem die jungen Wähler keine so allzu große Rolle zu spielen scheinen. Die Politik muss erklären, wie sie die jungen Menschen, die in der Corona-Krise zugunsten der Alten und Kranken oft zurückgesteckt haben, ohne Corona-Beschränkungen effektiv schützen will. Die Jungen dürfen nicht erneut zu den Leidtragenden der Pandemie werden."/yyzz/DP/men