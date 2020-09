Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Trump/Supreme Court

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zu Trump/Supreme Court

Strategisch gesehen ist Barretts Nominierung ein Volltreffer für Trump und die Republikaner. Denn die Richterin ist eine überzeugte Abtreibungsgegnerin und könnte der bei Konservativen verhassten Gesundheitsreform Obamacare den Todesstoß versetzen. Barrett muss all dies nicht erfüllen. Es reicht schon die Verheißung der konservativen Revolution, die viele Trump-Anhänger und Konservative elektrisiert. Alles, was mit dem aufräumt, was Trumps Vorgänger Barack Obama geschaffen hat, bringt Trump Pluspunkte - besonders bei Wählern, die wie die Evangelikalen immer wieder mit den bizarren Auftritten des US-Präsidenten und seinem zweifelhaften Moralsystem fremdeln. Und so ist die Nominierung und Wahl der konservativen Richterin vor allem ein Mittel, um die Reihen der konservativen Wähler zu schließen./yyzz/DP/zb