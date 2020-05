Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Corona-Maßnahmen/Ramelow-Debatte

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Corona-Maßnahmen/Ramelow-Debatte:

"Natürlich ist das riskant, was Thüringen und Sachsen vorhaben! (...) Der Druck auf die Landesregierungen wird zunehmen. (...) Den müssen sie aushalten. (...) Im Übrigen setzen Thüringen und Sachsen nur fort, was Bund und Länder bei der Pandemiebekämpfung längst akzeptiert haben: Weg von großflächigen Lösungen, hin zu einem regionalen Ansatz. (...) In dieser Krise ist nur eines sicher. Nämlich, dass wenig sicher ist. Zwar gibt es inzwischen ein Menge Daten über das Infektionsgeschehen. Aber der Kampf gegen das Virus ist nach wie vor eine Fahrt im Nebel. Deutschland gleicht, wie andere Länder auch, in vielerlei Hinsicht einem Versuchslabor, Versuch und Irrtum inklusive."/yyzz/DP/he