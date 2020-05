Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu Protesten gegen Corona-Regeln

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zu Protesten gegen Corona-Regeln:

"Ja, Corona spaltet Deutschland. Die einen haben - zum Teil übertriebene - Angst vor dem Virus. Die anderen wehren sich gegen staatliche Bevormundung. In einer Demokratie sollte jeder bei Einhaltung der Abstandsregeln und mit Mundschutz demonstrieren dürfen. Doch wer gegen den "Hygienenotstand" oder was auch immer auf die Straße geht, sollte sich gut überlegen, ob er sich wirklich mit Demokratiefeinden und Verfolgungswahn-Geplagten zeigen will, die die Demonstrationen für ihre Zwecke nutzen wollen. Um sich von solchen Leuten nicht vereinnahmen zu lassen, hilft nur eins: auf Distanz gehen. Und zwar mehr als anderthalb Meter."/al/DP/he