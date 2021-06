Pressestimme: 'Volksstimme' zur Maskenpflicht

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zur Maskenpflicht:

"Mitsinkenden Inzidenzzahlen flammt eine neue Debatte um die allgemeine Maskenpflicht auf. FDP-Mann Kubicki fordert die grundsätzliche Aufhebung. SPD-Ministerin Lambrecht auch ein bisschen, insbesondere für alle Schüler. Entscheiden sollen das aber die Länder. SPD-Pandemie-Experte Karl Lauterbach unterstellt in beiden Fällen Wahlkampf-Manöver, was man getrost ebenfalls als Wahlkampf-Manöver betrachten mag. In der Sache droht ein weiteres Masken-Chaos mit wolkigen Anweisungen und Zuständigkeiten. Einzige Lösung: Klare, zentrale Ansage, unter welchen konkreten Bedingungen die Schutzmaßnahmen beendet werden können. Umsetzung und Kontrolle liegt dann bei den Ländern bzw. Landkreisen. Die Prämisse muss sein: So schnell wie möglich runter mit den lästigen Mund-Nasen-Bedeckungen. Nicht jedoch um den Preis ansteigender Infektionen. Denn die Vergangenheit lehrt: Ohne klare Regeln und saubere Kommunikation kann das schnell nach hinten losgehen."/yyzz/DP/fba