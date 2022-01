Private Messaging-App startet auf dem quantenresistenten und dezentralen xx network

Blockchain-basierter xx messenger schützt Nachrichteninhalte und Metadaten mit nie dagewesener Quantenresistenz

Die weltweit erste quantenresistente Messaging-App xx messenger ging heute auf xx network an den Start. Mit dem xx messenger können die Nutzer in Echtzeit über Hunderte von dezentralen, weltweit operierenden Knotenpunkten kommunizieren. Die App steht für iOS und Android zum Download bereit, bietet Gruppenchat- sowie Foto- und Audio-Sharing und ist für eine einfache Nutzung und Umstellung von herkömmlichen Messaging-Apps konzipiert.

Im Unterschied zu bestehenden Messaging-Apps verwendet xx messenger quantenresistente Kryptografie, um Nachrichteninhalte vor einer Entschlüsselung zu schützen, und cMix-Software, um Metadaten zu verschleiern oder zu vernichten - Informationen darüber, von wem, wann und von wo gesendet wird und von wem empfangen wird. Zufällig ausgewählte Teams von xx-Knoten verschlüsseln Anonymitätssätze von 1.000 Nachrichten, die dann wiederholt gemischt werden und ebenfalls mit Hilfe quantenresistenter Kryptografie verschlüsselt wurden. Informationen, die Absender und Empfänger miteinander verbinden, werden vernichtet, so dass Dritte keine intimen Details über die Muster und die Struktur unseres Lebens verfolgen können.

Zentralisierte Dienstleister überwachen und profilieren inzwischen die Mehrheit der digitalen Nutzer. Unsere persönlichen Daten werden auf immer ausbeuterischere Weise an Werbetreibende und politische Gruppen vermarktet, versteigert und zu Geld gemacht, die diese Daten nutzen, um Verbraucher oder auch Wähler gezielt anzusprechen und zu manipulieren. Dezentralisierte Plattformen bieten eine einzigartige Gelegenheit, die Datenschutzprinzipien des frühen Internets wieder in die Struktur des entstehenden web3-Ökosystems einzuweben. xx messenger hat sich dem Schutz und der Stärkung der unveräußerlichen Datenschutzrechte an der Schwelle zum web3 verschrieben.



Die derzeitige Nachrichtenverschlüsselung ist nicht quantenresistent: Es besteht allgemein Einigkeit darüber, dass Quantencomputer innerhalb des relevanten Zeitrahmens in der Lage sein werden, Mitteilungen zu entschlüsseln, die mit herkömmlichen Verschlüsselungsverfahren verschlüsselt wurden. Ab diesem Zeitpunkt werden Nachrichten, die über alle anderen bestehenden Messenger versendet werden, selbst solche mit "starker Ende-zu-Ende-Verschlüsselung", leicht rückwirkend entschlüsselt und von künstlicher Intelligenz analysiert werden können. Nur das, was über xx messenger mitgeteilt wurde, bleibt privat.

Nur xx kann Metadaten vernichten: Alle derzeit üblichen Messenger können Metadaten erfassen und potenziell nutzen. Das Vernichten von Metadaten beruht auf der Versendung von Nachrichten über zufällig ausgewählte xx-Netzknoten überall auf der Welt. Jeder Knoten ändert die Reihenfolge und die Verschlüsselung vor der Weiterleitung und löscht anschließend sämtliche Aufzeichnungen darüber. Dadurch wird jeder Teil der Metadaten über die Gesprächspartner zerstört, bevor die einzelnen Teile überhaupt zu einer Rückverfolgung zusammengefügt werden können.

Volle xx-Dezentralisierung: Jede Nachricht, die über xx messenger verschickt wird, durchläuft fünf Knotenpunkte, die nach dem Zufallsprinzip aus Hunderten von xx-Knotenpunkten weltweit ausgewählt werden. Es gibt keine zentrale Stelle, auf die Regierungen Druck ausüben könnten, und kein Unternehmen, das Spyware einschleust oder Daten aus seiner Datenbank weitergibt. xx network, das den xx messenger unterstützt, ist eine verteilte, dezentralisierte Blockchain, jetzt im Mainnet, und wird auf einer transparenten Software betrieben, die auf mehr als 350 unabhängigen Knotenpunkten in mehr als 80 Ländern installiert ist. Die xx-messenger-App ist eine echte dezentralisierte App (dApp), was bedeutet, dass sie über intelligente Verträge (Smart Contracts) autonom auf einer dezentralisierten Blockchain arbeitet.



Das Pionierteam, das hinter der Entwicklung von xx messenger steht, hat frühe praktische, anonyme und überprüfbare kryptografische Systeme entwickelt und wird von dem renommierten Kryptografen David Chaum geleitet, der bereits in den 1980er Jahren digitale Währungen, Mix-Netzwerke (Netzwerke aus umkodierenden Zwischenstationen), zustimmungsfreie kryptografische Lösungen und überprüfbare Wahlsysteme vorgeschlagen und eingesetzt hat.

“Jüngste Bedenken in Sachen Datenschutz haben die Öffentlichkeit für Probleme mit der Kontrolle persönlicher Daten durch zentralisierte Organisationen wie Facebook sensibilisiert. Die Menschen haben erkannt, dass ihre Informationen von Wirtschaftsunternehmen missbraucht werden, und versuchen nun zu verstehen, wie sie Kryptografie und Smartphones nutzen können, um sich selbst zu schützen und die Gesellschaft auf positive Weise zu verändern. Machen wir das richtig: Übernehmen wir die Kontrolle über unsere eigenen Informationen - und unser Schicksal”, sagte David Chaum, Erfinder des elektronischen Bargelds und Gründer von xx network.

xx messenger steht in den Android- und Apple-App-Stores zum Download bereit. Bitte folgen Sie uns auf Twitter, und werden Sie Mitglied in unseren Gruppen bei Telegram und Discord.

Über xx network

xx network ist eine neue Art von Plattform, die eine geschützte digitale Sphäre bietet, in der ihre Nutzer auf sichere und private Weise Ideen und Werte austauschen können. Die Blockchain von xx network basiert auf einem neuartigen quantensicheren Konsensalgorithmus, der auf effiziente Weise eine lineare Authentifikator-Komplexität und die Endgültigkeit eines einzelnen Blocks erreicht und damit skalierbare konsensbasierte Operationen gewährleistet. Das Netzwerk wurde von Teams unter der Leitung von Krypto-Vater David Chaum aufgebaut.

Weitere Informationen finden Sie unter https://xx.network/.

