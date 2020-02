ProSieben zeigt Streaming-Hit von Disney+ noch vor Disney+

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Zwei Tage vor dem Deutschland-Start von Disney+ läuft einer der größten Hits des Streamingdienstes als Kostprobe im Free-TV. ProSieben zeigt am 22. März um 20.15 Uhr die erste Folge der Science-Fiction-Serie "The Mandalorian". Sie handelt von den Abenteuern des Kopfgeldjägers Din Djarin und ist die erste Realserie aus dem Star-Wars-Universum. Im Anschluss hat ProSieben ab 20.50 Uhr dann die Free-TV-Premiere des Spielfilms "Star Wars: Die letzten Jedi" im Programm. Der Sender hatte schon beim "Disney Day" und beim "Marvel Day" mit der Walt Disney Company zusammengearbeitet. Disney+ hat am 24. März seinen Deutschland-Start./bok/DP/eas