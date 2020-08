PSI 20 Index: Charttechnik preist steigenden Index ein

Der portugiesische Leitindex PSI 20 hat seine Aufwärtsbewegung seit Mitte März kurzfristig eingestellt und tendiert seit Juni in einer immer engeren Handelsspanne seitwärts. Allerdings lässt das Handelsgeschehen gewisse Rückschlüsse auf den weiteren Verlauf zu, und dieser ist allem Anschein nach bullisch geprägt.

Noch Anfang dieses Jahres notierte der PSI 20 bei 5.454 Punkten und hat somit unmittelbar an den Jahreshochs aus 2019 gekratzt. Doch die Euphorie der Börsianer wurde rasch durch die Corona-Pandemie und damit einhergehenden Crash ausgebremst, bis Mitte März stürzte der Index auf gerade einmal 3.500 Punkte regelrecht ab. Seitdem läuft aber wieder eine Erholungsbewegung und reichte bis Anfang Juni an das 38,2 % Fibonacci-Retracement heran. Doch seitdem hat die Aufwärtsdynamik merklich nachgelassen, auf der Unterseite wird das Barometer um 4.250 Punkten gestützt, auf der Oberseite hat sich jedoch eine kurzzeitige Abwärtstrendlinie eingestellt.

Dieses Konstrukt kann aus technischer Sicht jedoch in ein fallendes Dreieck eingegrenzt werden, dass in der Charttechnik als bullische Ausgangslage interpretiert werden kann. Sollte demnach ein Ausbruch über die obere Trendlinie gelingen, könnte sich oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei 4.585 ein Rücklauf zurück an die Junihochs bei 4.678 Punkten einstellen. Aber erst darüber wird ein Rücklauf in den Bereich der Jahreshochs als wahrscheinlich erachtet.

Kommt es dagegen zu einem Bruch der markanten Unterstützung um 4.250 Zählern, müssten Rückschläge auf 4.000 bzw. 3.909 Punkte einkalkuliert werden. Der weitere Verlauf wäre dann aber sehr schwierig hervorzusehen, zumal die Infektionszahlen überall wieder zunehmen und noch merklich auf die Stimmung der Investoren drücken könnten. Eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes bleibt angesichts des aktuellen Kursniveaus unverzichtbar.

PSI 20 (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4.500 // 4.551 // 4.585 // 4.644 // 4.678 // 4.707 Unterstützungen: 4.411 // 4.344 // 4.300 // 4.250 // 4.166 // 3.909

