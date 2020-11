PSI Software: Gut durch die Krise

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG zum Ende des Neunmonatszeitraums des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) trotz Corona einen Auftragseingang erzielt, der nur leicht unter dem Rekordniveau des vergleichbaren Vorjahreszeitpunkts lag. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei PSI weitgehend krisenfest aufgestellt. So verfüge das Personal bereits über das technische Equipment, um zügig in den Homeoffice-Modus zu wechseln. Wenngleich die Reisebeschränkung die Akquisition neuer Aufträge erschwere, bringe die Arbeit im Homeoffice auch deutliche Einsparungen bei Reisekosten und Reisezeit mit sich. Zudem eröffne die Krise weitere Chancen für die Gesellschaft. Denn hierdurch gewinne das Thema Digitalisierung noch stärker an Bedeutung. Dies beschere auch PSI weiteres Absatzpotenzial. Nach Meinung des Analysten habe das Ergebnis nach 3 Quartalen oberhalb der Erwartung gelegen, was GSC zur Anhebung der Prognose veranlasse. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 28,50 Euro (zuvor: 27,00 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.

Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.11.2020

