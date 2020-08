PTC stellt Unternehmensversion der Onshape Education Suite kostenlos zur Verfügung

PTC erweitert Gratisangebot der Onshape Education Suite für K-12-Schüler und Studierende





Cloud-basierter Enterprise-Plan ist für breit angelegte Implementierung in K-12-Schulen und Universitäten konzipiert, um Fernunterricht zu erleichtern





Institutionen, die sich vor dem 20. November 2020 anmelden, erhalten ein kostenloses einjähriges Abonnement



Im Vorfeld des Schuljahres 2020/2021 stellt PTC (NASDAQ:PTC) den neu herausgegebenen Enterprise-Plan der Onshape® Education Suite K-12-Schulen und Universitäten, die sich vor dem 20. November 2020 anmelden, kostenlos zur Verfügung. Die neueste Version der cloud-basierten Fernunterrichtssuite wird neben dem Onshape Education Standard-Plan bereitgestellt, um die durch die COVID-19-Pandemie entstehende zusätzliche Belastung des MINT-Unterrichts zu verringern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200818005089/de/

Die Onshape Education-Pläne sind die Unterrichtsversionen des Software-as-a-Service-Produkts von PTC, die rechnergestützte (CAD) Aktivitäten im Fernunterrichtsumfeld ermöglichen sollen. Der Education Standard-Plan ist seit 2016 für Bildungsinstitute kostenlos erhältlich und für Studierende und Unterrichtende verfügbar, die ein professionelles CAD-Tool einsetzen wollen, das komplett online ist. Der neue Education Enterprise-Plan baut auf dem Standardplan auf und bietet Funktionen, die Universitäten und K-12-Schulen die Einführung, Verwaltung und Skalierung von CAD-Aktivitäten in der gesamten Institution ermöglichen sollen.

„Da Online-Unterricht derzeit notwendig ist, stelle ich mich komplett auf Onshape um, damit meine SchülerInnen nicht aufgrund von Software-Sachzwängen wertvolle Unterrichtszeit einbüßen, wenn sie von zuhause aus lernen sollen“, erklärte David Vinopal, Lehrer für Informatik und Bereichsleiter, Derry Area School District, Pennsylvania.

„Mit dem Onshape Education Enterprise-Plan kann ich alle SchülerInnen betreuen, unabhängig davon, ob sie sich im Schulgebäude aufhalten oder von zuhause aus arbeiten. Da keine großen Installationen oder Downloads erforderlich sind, können sich meine SchülerInnen erfreulicherweise einfach in die Software einloggen und der Unterricht kann gleich am ersten Tag beginnen“, fügte er hinzu.

Der Onshape Education Enterprise-Plan lässt sich problemlos auf große Klassen, Abteilungen und Institutionen einstellen, und da es sich um eine cloud-basierte Plattform handelt, ist kein Downloaden, Installieren oder Upgrade erforderlich. Plattformanalysen sorgen für Transparenz bei Nutzung und Aktivitäten aufseiten der Lernenden, und Verwaltungsfunktionen versetzen die Unterrichtenden in die Lage, Berechtigungen innerhalb der privaten Domäne der Schule problemlos zu verwalten und gemeinsam zu nutzen.

„Da ich selbst zwei Kinder im Schulalter habe, ist mir ganz klar, dass dieses Schuljahr ganz anders als sonst verlaufen wird“, sagte Kathleen Mitford, Executive Vice President und Chief Strategy Officer, PTC. „Indem wir den Onshape Education Enterprise-Plan Schulen und Ausbildungsinstitutionen kostenlos zur Verfügung stellen, hoffen wir, Lehrkräfte in die Lage zu versetzen, ihre MINT-basierten CAD-Unterrichtspläne jederzeit und überall fortsetzen zu können.“

Für die Anmeldung zu einem kostenlosen Abonnement des Onshape Education Enterprise-Plans klicken Sie bitte hier.

Über PTC (NASDAQ:PTC)

PTC ermöglicht es globalen Herstellern, mit Software, die Produkt- und Dienstleistungsinnovationen vorantreibt, die Betriebseffizienz verbessert und die Mitarbeiterproduktivität steigert, eine Wirkung im zweistelligen Bereich zu erzielen. In Kombination mit einem ausgedehnten Partnernetzwerk bietet PTC seinen Kunden Flexibilität beim Technologieeinsatz, um die digitale Transformation voranzutreiben – vor Ort, in der Cloud oder über seine reine SaaS-Plattform. Bei PTC stellen wir uns eine bessere Welt nicht nur vor, wir machen sie möglich.

PTC.com@PTCBlogs

PTC, Onshape und das PTC-Logo sind Marken bzw. eingetragene Marken von PTC Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und in anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200818005089/de/

PTC

Corporate Communications

Greg Payne

gpayne@ptc.com