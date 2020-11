Public Storage gibt konstante Dividende bekannt

Public Storage (ISIN: US74460D1090, NYSE: PSA) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 2,00 US-Dollar ausbezahlen. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorquartal unverändert. Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 30. Dezember 2020 (Record day: 15. Dezember 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden 8,00 US-Dollar ausbezahlt. Die Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 230,66 US-Dollar und unter Zugrundelegung der aktuellen Auszahlungsweise 3,47 Prozent (Stand: 5. November 2020).

Public Storage ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen betreibt über 2.500 Lagerräume in 38 Bundesstaaten. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Firmensitz in Glendale im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Aktie ist im S&P 500-Index gelistet. In den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 lag der Nettogewinn bei 806,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 945,5 Mio. US-Dollar), wie am Mittwoch berichtet wurde. Der FFO je Aktie betrug 7,18 US-Dollar (Vorjahr: 7,86 US-Dollar).

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 8,31 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 40,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 5. November 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de