PUMA - Bärische Erholung oder Bodenbildung?

PUMA SE - WKN: 696960 - ISIN: DE0006969603 - Kurs: 100,300 € (XETRA)

Die Puma-Aktie zeigte sich in den letzten Jahren in einer sehr starken Verfassung und eilte von einem Allzeithoch zum nächsten. Seit Juni 2015 befindet sich die Aktie in einem breiten Trendkanal. Am 05. August 2021 markierte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 109,70 EUR.

Anschließend setzte eine Konsolidierung ein. Diese führte den Wert nahe an den EMA 200 bzw. das letzte größere Zwischenhoch bei 93,44 EUR.

Auf diesem Niveau stabilisierte sich die Aktie zuletzt wieder. Sie erholte sich sogar etwas. Allerdings ist noch unklar, wie diese Erholung einzuordnen ist. Es besteht die Möglichkeit, das es sich um einen 1-2-3 Boden oder auch um eine bärische Flagge handelt.

Rally oder Korrekturbewegung?

Ein Ausbruch der Puma-Aktie über das Hoch vom Freitag bei 101,55 EUR würde der Puma-Aktie vermutlich weiteren Auftrieb verleihen. In diesem Fall könnte die Aktie an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch ansteigen. Dieser Trend liegt heute bei 105,58 EUR. Im Falle eines Ausbruchs über diesen Trend wären weitere Gewinne bis an das Allzeithoch und später ca. 118-120 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings unter 96,43 EUR abfallen, dann würde die Gefahr einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 87,64 EUR deutlich zunehmen.

Fazit: Die Bullen haben aktuell die etwas besseren Karten. Allerdings erscheinen die aktuellen Kurse nicht als gute Einstiegskurse.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)