PUMA - Rücksetzer nach neuem Allzeithoch?

Die Puma-Aktie kam Zuge der Erweiterung des DAX auf 40 Werte in den DAX. Seitdem hat die Aktie eine positive Performance hingelegt. Das ist nicht gerade üblich. Denn nach Aufnahmen in den DAX konsolidieren Aktien erst einmal. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass Anleger im Vorfeld einer Aufnahme und der Erwartung von Käufen von Indexfonds oder ETFs kaufen und dann in die zwangsweise erhöhte Nachfrage hinein Gewinne mitnehmen.

Bei Puma war das zuletzt nicht der Fall. Denn nach dem Allzeithoch vom 05. August bei 109,70 EUR setzte der Wert beinahe auf das alte Rekordhoch bei 93,44 EUR zurück. Knapp darüber drehte er wieder nach oben. Am 04. November kam es zu einem neuen Allzeithoch. Das aktuelle liegt bei 110,95 EUR.

Kleiner Rücksetzer und dann?

In den nächsten Tagen könnte die Puma-Aktie etwas konsolidieren. Dabei ist sogar ein Rücksetzer an den gebrochenen Abwärtstrend ab August möglich. Ein solcher Rücksetzer könnte Kurse knapp unter 105,00 EUR mit sich bringen. Anschließend bestünde aber eine gute Chance auf eine weitere Rally in Richtung 118,63 EUR. Sollte die Aktie aber stabil unter 105,00 EUR abfallen, wäre der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch ein Fehlausbruch. Ein erneuter Rücksetzer in Richtung 93,44 EUR wäre dann möglich.

Fazit: Mittelfristig haben die Bullen die klar besseren Karten in der Aktie. Kurzfristig könnte es aber zu leicht schwächeren Kursen kommen.

