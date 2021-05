PVA TEPLA - Wo könnte man diese Highflyer-Aktie abstauben?

PVA TePla AG - WKN: 746100 - ISIN: DE0007461006 - Kurs: 24,100 € (XETRA)

Die Aktie von PVA Tepla zählte in den vergangenen Monaten zweifelsohne zu den Highflyern im deutschen Nebenwertesegment. Die Fantasie liegt hier ähnlich wie bei LPKF in neuen Aufträgen, bei PVA Tepla geht es um mögliche Großaufträge für Kristallzuchtanlagen zur Herstellung von Silizium-Kristallen. Diese sollen im Laufe des Jahres unter Dach und Fach gebracht werden und ab 2022 zu einem deutlichen Umsatz- und Gewinnschub führen.

Morgen wird PVA Tepla die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal vorlegen. Diese dürften noch überschaubar ausfallen. Im aktuell schwierigen Marktumfeld könnte dies weitere Verluste im Kurs auslösen. Zumindest sollten Anleger darauf vorbereitet sein.

Gestern gab es bereits einen Auswasch, im Zuge dessen die Aktie unter den EMA50 fiel. Sollte sie in den kommenden Tagen auch eine Aufwärtstrendlinie seit Anfang März hinter sich lassen, was bei Kursen unter 22,00 EUR der Fall wäre, könnte ein Rücklauf in die wichtige Unterstützungszone aus EMA200 und Ausbruchslevel zwischen 19,00 und 18,15 EUR erfolgen. Dort wird der Titel antizyklisch wieder interessant.

Alternativ schüttelt der Wert in Kürze die Schwäche wieder ab und steigt über den kurzfristigen Abwärtstrend, der bei rund 26 EUR verläuft. In diesem Fall könnte der Momentumtitel neue Mehrjahreshochs im Bereich von 30 EUR markieren. Das Allzeithoch der Aktie stammt übrigens aus dem Jahr 2000 und notiert bei 38,00 EUR.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 137,00 145,00 172,60 Ergebnis je Aktie in EUR 0,59 0,45 0,68 Gewinnwachstum -23,73 % 51,11 % KGV 41 54 36 KUV 3,8 3,6 3,0 PEG neg. 0,7 *e = erwartet

PVA-TePla-Aktie

