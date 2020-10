Q4 - Die beste Zeit für Aktien - auch in diesem Jahr?

Viertes Quartal - die beste Zeit für Aktien? Üblicherweise schon. Doch was ist schon üblich in Zeiten der Corona-Pandemie? Die anstehende US-Präsidentschsfatswahlsorgt ebenfalls für etwas Ungewissheit. Das kann sich allerdings auch als Chance herausstellen. Was Sie vom vierten Quartal erwarten können und welche Chancen und Risiken sich derzeit auch im Bereich der Zertifikate auftun, erfahren Sie in dieser Sendung mit Matthias Hüppe von HSBC.

Zugehörige Wertpapiere: XC0009694214