Qatar Airways stockt Anteil bei British-Airways-Mutter IAG auf

LONDON (dpa-AFX) - Qatar Airways hat den Anteil an der British-Airways-Mutter International Airlines Group (IAG) aufgestockt. Die Fluggesellschaft aus Katar halte nun 25,1 Prozent an IAG, teilte Qatar Airways am Mittwoch mit. Zuvor war das Unternehmen mit 21,4 Prozent beteiligt. Qatar Airways schaue sich weiter nach Investments in Fluggesellschaften um und unterstütze Managementteams, die die eigene Vision von einem verbesserten Reisen für Passagiere teilten, sagte Unternehmenschef Akbar Al Baker laut Mitteilung./mne/jha/