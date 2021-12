Qatar Airways verklagt Airbus wegen Lack-Fehlern

Paris (Reuters) - Qatar Airways geht im Streit um Mängel bei der Außenhaut von Airbus-Flugzeugen des Typs A350 gerichtlich gegen den europäischen Flugzeugbauer vor.

"Es ist uns leider nicht gelungen, eine konstruktive Lösung mit Airbus zu finden", teilte die Fluggesellschaft am Montagabend mit. "Leider blieb Qatar Airways deswegen keine Alternative dazu, eine schnelle Lösung des Streits auf dem Rechtsweg zu finden." Airbus bestätigte, dass eine Klage eingegangen sei. Diese werde derzeit überprüft. "Airbus plant, seine Position energisch zu verteidigen." Ein solcher Rechtsstreit zwischen Fluglinie und Flugzeughersteller ist Branchenexperten zufolge ungewöhnlich.

Ein Airbus-Sprecher sagte zuvor, dass der Grund für die Mängel gefunden sei. Das Unternehmen arbeite mit den Kunden und der europäischen Flugaufsicht zusammen, die keine Sicherheitsbedenken habe. Qatar Airways führt dagegen an, dass die Ursachen für die Fehler noch nicht ausreichend untersucht sind und fordert weitergehende Prüfungen von Airbus.

Die beiden Unternehmen streiten seit längerem, nachdem es zu Mängeln bei der Außenhaut von A350 gekommen ist. Bemängelt werden Veränderungen am Lack einiger Maschinen. Dazu kommt Korrosion am Blitzschutzsystem der Maschinen. Qatar Airways zufolge müsse wegen der Mängel 21 Maschinen des Typs A350 am Boden bleiben. Airbus dagegen geht davon aus, dass die Flugzeuge sicher sind, und wirft der Fluggesellschaft vor, das Thema ungerechtfertigterweise als sicherheitsrelevant zu behandeln.

Auch andere Fluggesellschaften haben seit 2016 Mängel an der Außenhaut der A350 festgestellt, diese aber als kosmetisch beschrieben. Airbus hat Qatar Airways angeboten, die Maschinen zu reparieren oder neu zu lackieren, und wirft der Fluggesellschaft vor, diese Vorschläge ohne ausreichende Begründung zu ignorieren. Qatar führt dagegen an, dass ohne tiefergehende Analyse unklar sei, ob die Reparaturen funktionierten. Reuters-Berichten zufolge prüft Airbus zudem Änderungen am Blitzableiter-System.

Hintergrund der Probleme ist die Bauweise der neuen Flugzeuge: Der A350 hat einen Rumpf aus Carbonfasern. Dieser Werkstoff ist besonders leicht, aber schwer mit Farbe zu beschichten. Zudem müssen die Flugzeuge mit einem Netz aus Metallfasern umhüllt werden, um Blitzschläge abzulenken, weil Carbonfasern selbst den Strom nicht leiten. Bei Temperaturunterschieden bleibt Carbonfaser stabil - anders als Flugzeugfarbe, die dadurch abblättern kann.