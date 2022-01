QIAGEN - Abwärtsziele erreicht, Bullenkonter überfällig

Qiagen N.V. - WKN: A2DKCH - ISIN: NL0012169213 - Kurs: 43,800 € (XETRA)

In der letzten GodmodePLUS-Analyse zu Qiagen wurde Mitte Dezember auf die angeschlagene Situation des DAX-Neulings hingewiesen, die sich zum damaligen Zeitpunkt aus einem gescheiterten Ausbruchsversuch über das neue Verlaufshoch bei 51,10 EUR und dem Abdrehen am mittelfristigen Kursziel bei 52,00 EUR ergeben hatte.

Qiagen-Chartanalyse (GodmodePLUS) vom 09.Demzeber 2021 mit aktuellen KursdatenVerkaufswelle vorerst abgebremst

Nach dem Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie kam es zum Jahreswechsel auch zur erwartet massiven Verkaufswelle, die direkt bis zum ersten Abwärtsziel bei 43,00 EUR führte. Diese Unterstützung hielt den Verkäufern am Montag stand und könnte jetzt Ausgangspunkt für eine Erholung bis 45,67 EUR werden. Darüber könnte ein solcher Anstieg zwar theoretisch noch bis 46,50 und 46,95 EUR reichen. Dann wäre der Wert jedoch an einen Bereich gestiegen, an dem jederzeit mit der Reaktivierung des neuen kurzfristigen Abwärtstrends zu rechnen ist.

Sollte die Aktie dagegen die Erholung mit einem Bruch der 43,00-EUR-Marke vorzeitig abbrechen, stünde eine Ausweitung der Verkaufswelle an. Diese dürfte in der Folge direkt bis 41,00 EUR und unterhalb der dort verlaufenden mittelfristigen Aufwärtstrendlinie bis 38,05 EUR führen.

Charttechnisches Fazit: Durch die Verteidigung der Unterstützung bei 43,00 EUR hat die Qiagen-Aktie jetzt die Chance, bis 45,67 und 46,95 EUR zu steigen, ehe sich der Abwärtstrend der letzten Wochen fortsetzen dürfte.

Qiagen Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)