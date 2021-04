QIAGEN führt artus Prep&Amp als CE gekennzeichneten SARS-CoV-2-Test mit bis zu dreifacher täglicher Durchsatzerhöhung für PCR Labore ein

QIAGEN’s innovative artus Prep&Amp-Technologie kombiniert Probenvorbereitung und Nachweis in nur einem Kit und damit einen Durchsazu von mehr als 670 tests pro PCR-Zentrifuge in einer Acht Stunden Schicht.





Das innovative Kit hat in Europa die CE-IVD-Kennzeichnung erhalten, in den USA wurde ein Antrag auf Notfallzulassung gestellt.





Der optimierte Workflow senkt Kosten und Plastikverbrauch – und ermöglicht ein Ergebnis in etwa zwei Stunden.



QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Einführung des artus® SARS-CoV-2 Prep&Amp UM Kits bekannt, das durch eine flüssigkeitsbasierte Probenvorbereitungstechnologie den COVID-19-Testdurchsatz vereinfacht und erhöht. Das artus® SARS-CoV-2 Prep&Amp UM Kit wurde zur Anwendung in Märkten registriert, die die CE-IVD-Kennzeichnung akzeptieren. Zudem wurde bei der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization) beantragt, wodurch eine Kommerzialisierung in den USA im Rahmen der Notifikation ab heute möglich ist.

Das innovative artus® SARS-CoV-2 Prep&Amp UM Kit von QIAGEN kombiniert eine flüssigkeitsbasierte Probenvorbereitung, die nicht mehr als zwei Minuten in Anspruch nimmt, mit einem Echtzeit-PCR-Test. Das Kit nutzt gängige Transportmedien wie Universal Transport Media (UTM™) als Ausgangsmaterial und enthält alle nötigen Reagenzien für die Verarbeitung von Patientenproben bei Verdacht auf SARS-CoV-2 – von der Probe bis zum Ergebnis.

Der optimierte Workflow liefert Ergebnisse erheblich schneller als extraktionsbasierte qualitative PCR-Standardverfahren – und kann in acht Stunden bis zu 672 Proben pro Zentrifuge verarbeiten. Zudem sind Abfallmenge und -volumen aufgrund des kürzeren Workflows erheblich geringer.

Das artus® SARS-CoV-2 Prep&Amp UM Kit basiert auf derselben Technologie, die im Oktober 2020 als QIAprep& für Forschungsanwendungen eingeführt wurde. Seitdem hat es unter Beweis gestellt, dass es das SARS-CoV-2-Pathogen ähnlich gut oder besser nachweisen kann als standardmäßige PCR-Workflows.

„Die Einführung unseres artus® SARS-CoV-2 Prep&Amp-Tests ist ein wichtiger Schritt, da sie unser Portfolio an COVID-19-Testlösungen erweitert“, kommentiert Jean-Pascal Viola, Senior Vice President, Leiter des Geschäftsbereichs Molekulare Diagnostik und Head of Corporate Business Development bei QIAGEN. „Wir rechnen mit einem anhaltend hohen Bedarf an PCR-Tests, da weltweit weiter zahlreiche COVID-19-Fälle auftreten – und unsere neuartige Technologie wird es klinischen Laboren ermöglichen, ihre Testkapazitäten mit der bestehenden Infrastruktur erheblich auszuweiten. Zudem ist es eine spannende und flexible Technologie mit weiteren potentiellen Anwendungsbereichen.“

Weitere Informationen zum artus® SARS-CoV-2 Prep&Amp UM Kit finden Sie hier.

QIAGEN hat eines der umfassendsten SARS-CoV-2 Forschungs- und Testportfolios entwickelt. Dieses umfasst syndromische Tests mit QIAstat-Dx, Hochdurchsatz-PCR mit artusPrep&Amp und den NeuMoDx-Geräten, die digitale PCR-Lösung QIAcuity für Abwassertests sowie Lösungen für die T-Zell-Forschung auf Basis von QIAGENs QuantiFERON IGRA-Technologie. QIAGEN bietet eine Reihe von Produkten für die NGS-Forschung zum SARS-CoV-2-Virus sowie bioinformatische Dienstleistungen und Datenbanken wie QDI an. Auch künftig wird das Unternehmen neue Lösungen entwickeln, um Labore im Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen und Expertinnen und Experten Tools an die Hand zu geben, mit denen sie mehr über das Virus in Erfahrung bringen und die Forschung voranbringen können – neben der kontinuierlichen Entwicklung von Lösungen, die über die Pandemie hinaus relevant sein werden.

Einen Überblick über die Lösungen von QIAGEN für Tests auf das Coronavirus erhalten Sie unter http://www.qiagen.com/coronavirus.

In Deutschland bietet QIAGEN zudem Antigen-Schnelltests für Arbeitgeber an, um einen weiteren Beitrag zur Deckung des hohen Testbedarfs in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen zu leisten. Nähere Einzelheiten hierzu finden Sie unter https://www.qiagen.com/de/applications/infectious-disease/coronavirus/diagnostic-testing/mo-screen-corona-antigen-test-de.

