Quaker Houghton hält die Dividende stabil

Der amerikanische Chemiekonzern Quaker Houghton (ISIN: US7473161070, NYSE: KWR) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,395 US-Dollar je Aktie aus. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 30. Juli 2021 (Record date: 16. Juli 2021).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,58 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 0,68 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 232,24 US-Dollar (Stand: 13. Mai 2021). Seit dem Börsengang im Jahr 1972 erfolgt eine Dividendenzahlung.

Am 1. August 2019 schloss die Quaker Chemical Corporation den Zusammenschluss mit der Houghton International, Inc. zu Quaker Houghton ab. Der Konzern hat seinen Sitz in Conshohocken, Pennsylvania und wurde ursprünglich im Jahr 1918 gegründet. Die Firma ist ein Anbieter von industriellen Prozessflüssigkeiten. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 429,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 378,6 Mio. US-Dollar), wie bereits am 6. Mai 2021 berichtet wurde. Der Gewinn (non-GAAP) lag bei 37,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 24,4 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 auf der aktuellen Kursbasis mit 8,35 Prozent im Minus und weist eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,11 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. Mai 2021) auf.

Redaktion MyDividends.de