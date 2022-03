Quantfury gibt den Start eines Quantfury-Rennteams für die W Series bekannt

Das Team ist das erste von einem Maklerunternehmen gesponsorte Team in einer internationalen Meisterschaft, die in Partnerschaft mit der Formel 1 ausgerichtet wird.

Quantfury, ein globales Maklerunternehmen, das kommissionsfreies Trading und Investieren zu Echtzeit-Kassakursen von globalen und Krypto-Börsen bietet, freut sich, den Start des Quantfury-Teams für die W Series zu verkünden. Das Unternehmen wird den Wagen und die Rennbekleidung voll finanzieren - die Fahrerinnen des Quantfury-Teams werden in den kommenden Tagen offiziell bekanntgegeben.

The Quantfury W Series race car design. (Photo: Business Wire)

Die W Series, eine internationale Einsitzer-Rennsport-Meisterschaft für Rennfahrerinnen, die in Partnerschaft mit der Formel 1 ausgerichtet wird, wird aus Formel-1-Rahmenrennen an 8 Grand-Prix-Wochenenden 2022 bestehen.

In einem von Männern dominierten Sport wird die W Series wie eine bahnbrechende Kraft für eine gerechte Vertretung und Fortschritt als führende internationale Motorsport-Meisterschaft für weibliche Rennfahrerinnen wirken. Die Mission und die Werte von Quantfury stehen im Einklang mit der inklusiven Natur der W Series, da sich das Unternehmen für eine kosteneffiziente, gerechte und transparente Handelsplattform einsetzt, um die Hürden zu reduzieren, die viele Händler weltweit nehmen müssen. Quantfury bietet eine bessere Alternative zu globalen Maklerplattformen, die Preise handelbarer Aktiva manipulieren und Benutzer mit Gebühren und Provisionen belasten.

Iyandra Smith Bryan (General Manager, Quantfury Trading) sagte:

„Als ein Makler, der Händlern und Investoren in vielen Teilen der Welt noch nie zuvor dagewesene Konditionen bietet, freuen wir uns, dass unsere Marke in der W Series vertreten ist. Bei der Sondierung unserer Sponsormöglichkeiten war es für uns unglaublich wichtig, dass die Partnerschaften, die wir eingehen, mit der Kultur von Quantfury übereinstimmen. Aus diesem Grund haben wir uns für die W Series entschieden. Ihre Energie, ihr Wunsch, zu wachsen, und der Antrieb, den Status quo in diesem Bereich herauszufordern, entspricht unserer eigenen Mission und Vision. Wir freuen uns, unser Team beim Wachsen und ihren Erfolgen auf und neben der Rennstrecke zu beobachten.“

Catherine Bond Muir (Chief Executive Officer, W Series) sagte:

„Wie die W Series ist Quantfury eine junge, dynamische und revolutionäre Marke, die den Status quo herausfordert, Barrieren überwindet und versucht, eine traditionell von Männern dominierte und undurchsichtige Industrie gerecht, offen und inklusiv zu gestalten. Seit unseren ersten Gesprächen mit dem Quantfury-Team war klar, dass sie von dem Wunsch angetrieben werden, zu gewinnen, und Ich wünsche ihnen alles Gute für die Saison 2022 der W Series.“

Quantfury ist das erste Maklerunternehmen, das ein Rennteam der W Series sponsort. Der Wagen und die Fahrerinnen des Unternehmens gehen heute am Circuit de Barcelona-Catalunya in Barcelona, Spanien, dem Standort des Vorbereitungsrennens der W Series, an den Start.

Über Quantfury

Quantfury ist ein globaler Makler, welcher kommissionsfreies Trading und Investieren zu Echtzeit-Kassakursen von globalen und Krypto-Börsen bietet. Das Unternehmen wurde von einer Gruppe von Tradern, Quants und Maschinenlernexperten 2017 gegründet und verfolgt die Mission, die ausbeuterische Einzelhandelsindustrie weltweit zu verändern, indem es für Kosteneffizienz, Fairness und Transparenz sorgt. Im Jahr 2022 verfügt Quantfury über mehr als 330.000 Nutzer in mehr als 56 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.quantfury.com

