Queen reist nach Klinikaufenthalt nicht zum Klimagipfel nach Glasgow

London (Reuters) - Nach ihrem kürzlichen Krankenhausaufenthalt wird die britische Königin Elizabeth II. doch nicht persönlich am bevorstehenden Weltklimagipfel in Glasgow teilnehmen.

Die Queen werde nicht zu dem Abendempfang am 1. November reisen, teilte der Buckingham-Palast am Dienstag mit. Hintergrund sei die Empfehlung, sich auszuruhen. Die Königin werde sich stattdessen per Videobotschaft an die Delegierten wenden. Die Entscheidung sei eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme, hieß es in Palastkreisen. Die Königin sei aber guter Dinge. Die 95-jährige Queen hatte vergangene Woche eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Die Klimakonferenz findet vom 31. Oktober bis zum 12. November statt. Die Queen hatte Mitte des Monats durchblicken lassen, dass sie von den Staats- und Regierungschefs mehr Engagement für den Klimaschutz erwartet.