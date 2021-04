Rajeev Bhalla zum Vorstandsvorsitzenden von Next Level Aviation ernannt

Ehemaliger CFO von Pratt & Whitney, Circor EVP, berät bei Wachstumsplänen des Unternehmens

Der erfahrene Senior Finance Executive Rajeev Bhalla wurde zum Vorstandsvorsitzenden bei Next Level Aviation ernannt, einem führenden Unternehmen auf dem Markt für gebrauchsfähige Materialien (USM) in der Luft- und Raumfahrt. Er bringt weitreichendes finanzielles, operatives und strategisches Know-how in das Unternehmen ein, da es in den kommenden Jahren sowohl organisch als auch durch Akquisition ein erhebliches Wachstum plant.

Rajeev Bhalla has been named Director of the Board of Next Level Aviation. He will help guide the company’s planned growth in the coming years, both organically and through acquisition. (Photo: Business Wire)

Bhallas Hintergrund umfasst nachgewiesene Disziplin und Fachkenntnisse in den Bereichen Finanzen, Governance und Teamentwicklung. Dies ergibt sich aus der aktuellen Arbeit als Cerberus Operating Partner, in Vorstandsrollen sowie der Erfahrung in einer Reihe erfolgreicher Unternehmen. Dazu gehören insbesondere:

Circor International, Executive Vice President und Finanzvorstand

Pratt & Whitney und Sikorsky Aircraft Company, Vice President of Finance und Chief Financial Officer

Lockheed Martin Corporation, Corporate Controller und Chief Accounting Officer

PricewaterhouseCoopers, Partner

Jack Gordon, Chairman und CEO von Next Level, sagte über die Ernennung: „Wir freuen uns, Rajeev Bhalla als Director bei Next Level Aviation begrüßen zu dürfen. Rajeevs beeindruckende Karriere macht ihn zu einer unschätzbaren Ressource und einem Berater für das Senior Management Team von Next Level Aviation, wenn wir unser strategisches zukünftiges Wachstum planen.“

Gordon fuhr fort: „Zusätzlich zur Aufnahme von Rajeev in unseren Vorstand wird er als Finanzexperte den Vorsitz in unserem Prüfungsausschuss führen und Mitglied unseres Governance-Ausschusses sein.“

„Die bewundernswerte Position von Next Level Aviation auf dem Markt für gebrauchte Gebrauchsmaterialien und der starke Fokus auf betriebliche Effizienz machen es zu einer aufregenden Zeit, dem Vorstand beizutreten. Ich freue mich darauf, mein Wissen über den Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt sowie mein finanzielles Know-how einzubringen, um das langfristige Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens voranzutreiben“, sagte Bhalla.

ÜBER NEXT LEVEL AVIATION

Next Level Aviation ist ein ASA-100-akkreditierter und FAA Advisory Circular 00-56B-konformer Anbieter, der für alle Boeing- und Airbus-Flugzeugplattformen und zugehörige Düsentriebwerke gebrauchsfertiges Material (USM) für Verkehrsflugzeuge/Düsentriebwerke vorrätig hält. Next Level konzentriert sich speziell auf die Lagerung von Ersatzteilen für die Flugzeugfamilien Boeing 737 und Airbus A320 und die dazugehörigen Triebwerke, die derzeit rund 70 % der weltweiten kommerziellen Flotte ausmachen. Next Level Aviation wurde im März 2013 von Jack Gordon, Mike Dreyer und Matt Dreyer gegründet und hat sich zu einem weltweit führenden Anbieter von Gebrauchsmaterial für Verkehrsflugzeuge/Düsentriebwerke entwickelt. www.nextlevelaviation.net

Jack Gordon

305-439-1944

jack@nextlevelaviation.net