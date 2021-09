Rally und Abverkauf - auch diese Woche? China-Tech unter Druck.

Fest in den Tag und schwach bis zum Closing, so verlief das Strickmuster an der Wall Street vergangene Woche. Mögliche Steueranhebungen schweben über dem amerikanischen Aktienmarkt. Außerdem ging es in den Tagen vor dem Optionsverfallstag in den letzten Monaten ausnahmslos bergab. Die in Hong Kong unter Druck stehenden chinesischen Tech-Werte, verlieren auch im US-Handel an Boden.

0:00 - Intro

0:48 - Negative Schlagzeilen zu Steueranhebungen

3:54 - Debatte um die Schuldendecke

4:50 - Der Optionsverfallstag naht

7:06 - Notenbank: Wie wird der Markt auf die Timeline reagieren?

8:30 - Apple muss Zahlungssystem für App-Entwickler öffnen

9:50 - Kaufempfehlungen: Amazon, Google, Lyft | Twitter auf „Verkaufen“ gestellt

11:35 - Pharmawerte stark belastet

12:37 - Fluggesellschaften: Bilanzen erheblich verschlechtert

14:13 - China-Tech unter Druck: Alibaba, Tencent, SOHO China

16:34 - Regulatorik und Kryptowährungen

18:22 - Aktie von Dell wird aufgestuft

19:13 - Barron’s macht sich für Boston Beer stark

20:10 - Gewinnwarnung für 3M

