Ramazzotti, Absolut Vodka, Malibu: Spirituosenhersteller Pernod Ricard freut sich über deutliche Geschäftserholung – Aktie erobert Rekordhoch

Aufgestockte Gewinnziele haben die Aktien von Pernod Ricard am Mittwoch auf ein Rekordhoch getrieben. Zuletzt gewannen sie etwas darunter noch zweieinhalb Prozent, womit sie sowohl im EuroStoxx 50 als auch im Cac 40 an der Spitze waren.

Der erhöhte Ausblick des französischen Spirituosenherstellers zeige, dass die Erholung schneller als erwartet verlaufe, schrieb Analyst Edward Mundy von Jefferies. Auch die Kostenkontrolle überzeuge.

Für das Geschäftsjahr 2020/21 rechnet das Unternehmen nun mit einem Anstieg des bereinigten operativen Gewinns aus eigener Kraft – also negative Wechselkurseffekte ausgeklammert – um 16 Prozent, wie Pernod Ricard am Mittwoch in Paris mitteilte. Dazu beitragen sollen auch geringere Kosten. Zuvor war das Unternehmen, hinter dem Marken wie Ramazzotti, Absolut Vodka oder Malibu stecken, von einem Zuwachs von 10 Prozent ausgegangen.

Für das restliche Jahr bis Ende Juni erwarten die Franzosen, dass sich der Umsatzanstieg dank einer weiteren Erholung der Geschäfte beschleunigen wird. Dabei soll der stationäre Handel dank der Öffnung von Läden allmählich wieder anziehen. Für den Reiseeinzelhandel erwartet der Spirituosenhersteller jedoch aufgrund der Beschränkungen eine weiter verhaltene Entwicklung.

