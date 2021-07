Range im DAX erneut durchlaufen

Kurslevel 15.600 zurückerobert

Während am Dienstag noch in letzter Minute des Handels die 15.500 getestet wurde, startet der DAX heute direkt über 15.600 durch und hatte diese Marke damit quasi über Nacht zurückerobert. Getrieben wurde die Erholung von einer Kehrtwende am Ölmarkt. Denn am Dienstag gab es noch Inflationsangst im Zusammenhang mit neuen Mehr-Jahres-Hochs beim WTI und Brent Crude. Doch bereits Dienstagabend drehte sich das Sentiment nach Auseinandersetzungen zwischen den OPEC-Staaten und half damit wiederum dem Aktienmarkt.

Über diese mittelfristige Richtungslosigkeit, welche fast täglich in einer Gegenbewegung endet, sprachen wir im Interview zur Mittagszeit mit unserem Händler Daniel:

Der DAX konnte somit heute die Sorgen um einen starken Ölpreis ablegen und alle Vortagesverluste aufholen. Damit stand erneut die 15.650 im Fokus der Trader. Aus Sicht der Anleger war seit mehreren Wochen kein Signal für den großen Marktblick zu sichten.

Vom Konjunkturoptimismus profitieren vor allem Werte, die direkt etwas zur Infrastruktur beitragen. So stand die HeidelbergCement in den Startlöchern und wurde heute von mehreren Analysten hochgestuft.

Ebenfalls positiv begleitet wurde die SAP seitens der Analystenhäuser. Das Unternehmen hat zu den Konkurrenten Oracle als Beispiel noch Aufholpotenzial und konnte heute die technische Kurslücke zu vergangenem Jahr Oktober im Chartbild schliessen können.

Dritter Wert im Interview war HelloFresh. Das Unternehmen expandiert nun nach Norwegen. Der Aktienkurs markierte heute ein neues Allzeithoch - eine sehr beeindruckende Entwicklung in den letzten Jahren.

Um die Mittagszeit herum konnte sich der DAX nicht von der 15.650 lösen, dann aber am frühen Nachmittag zur Eröffnung der Wall Street die 15.700 erneut anlaufen. Ein Level, an dem der Index vor einer Woche mehrfach scheiterte. Es dürfte damit für den nächsten Handelstag sehr spannend werden. Gerade weil auch wieder einige Wirtschaftsdaten Grund zur Sorge boten. Das Bundeswirtschaftsministerium resümierte für die Bereiche Industrie, Bau und Energieversorger zusammen 0,3 Prozent weniger Erzeugnisse als im Vormonat. Dies war bereits der vierte Rückgang in diesem Jahr, während im Vorfeld die Ökonomen sogar mit einem Anstieg von 0,5 Prozent gerechnet hatten.

Doch diese Sorgen traten heute in den Hintergrund. Vor allem die Technologiewerte in den USA zogen weiter an. Ein neues Allzeithoch bei Amazon und Apple knapp davor erfreute die Anleger und hielt den DAX bis zum Handelsende im soliden Plusbereich.

Der heutige Intradayverlauf zeigt den Drang der Marktteilnehmer nach wieder steigenden Kursen deutlich:

Trotz dieser Bewegung und ohne die Kurslücke war dies ein ruhiger Handelstag mit einer Differenz zwischen Hoch und Tief von weniger als 100 Punkten. Dies zeigen die Eckdaten des Handelstages hier auf:

Eröffnung 15.606,94 Tageshoch 15.700,95 Tagestief 15.604,58 Vortageskurs 15.511,38 Schlusskurs 15.692,71

Welche Aktien standen heute im Fokus?

Tops und Flops am heutigen Handelstag

Wie schon gestern legte der Corona-Gewinner Delivery Hero auch heute wieder zu und notiert nun bei rund 125 Euro. Das ist ein Aufschlag von knapp 20 Prozent in den letzten beiden Wochen. Gefolgt wurde dieser Gewinner von SAP. Das Unternehmen wurde von mehreren Analysten hochgestuft und legt am 21. Juli die Zwischenbilanz zum zweiten Quartal vor. Im Vorfeld waren Anleger daher schon heute sehr euphorisch.

Gefolgt wurden diese beiden Gewinner von HeidelbergCement, die vom Konjunkturprogramm in den USA profitieren dürften. Auch darüber sprachen wir am Morgen im Video.

Auf der Negativseite fiel erneut die Deutsche Bank ins Auge, die das Schlusslicht im DAX bildete. Auslöser war der Bericht der Commerzbank über das größere Ausdünnen des Filialnetzes.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf den DAX?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Mittelfristig hat sich am Chartbild nichts geändert. Der DAX notiert weiter in seiner Range zwischen 15.500 und 15.700 Punkten und kann sich daraus nicht lösen:

Ob mit dem FOMC-Protokoll am Abend ein neuer Impuls gegeben werden kann? Genau darüber informieren wir Sie gern morgen wieder auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange vor dem XETRA-Start. Im weiteren Verlauf sprechen wir mit Ingmar Königshofen über spannende Einzelwerte, Währungen und den Goldpreis.

