RATIONAL - Aktie konsolidiert nach Allzeithoch

RATIONAL AG - WKN: 701080 - ISIN: DE0007010803 - Kurs: 923,000 € (XETRA)

Bereits Anfang Juni wurde hier an dieser Stelle auf bullische Chartstrukturen der Rational-Aktie aufmerksam gemacht. Das Fazit der jüngsten Analyse vom 28. Juni ("MDAX-Wert nimmt Anlauf") lautete dann wie folgt: "Oberhalb von 732 EUR (Tagesschlusskurs) ist der Weg des geringsten Widerstands aufwärts Richtung 820 EUR, potenziell sogar 890 EUR."

Neues Allzeithoch nach Sommer-Rally

Abgesehen von einer Konsolidierungsphase Anfang Juli kannte die Aktie in den vergangenen Wochen nur eine Richtung: Nordwärts. Sämtliche Kursziele auf der Oberseite wurde locker abgearbeitet - die Aktie stieg auf ein neues Allzeithoch. Ende Juli notierte der Wert kurzzeitig sogar nördlich der 940 EUR-Marke.

Eine Trendfortsetzung auf der Oberseite kann nicht ausgeschlossen werden, allerdings ist die Aktie nach solch einer Bewegung nun natürlich stark anfällig für Gewinnmitnahmen und einer entsprechenden größeren Korrekturbewegung.

Fazit: Die Aktie hat ihre Ziele auf der Oberseite erst einmal gesehen. Aus charttechnischer Sicht ist in den kommenden Tagen tendenziell mit dem Beginn einer Konsolidierungsphase zurück in den Bereich 880 bis 890 EUR zu rechnen. Dort käme die Aktie (möglicherweise) unter CRV-Aspekten wieder für die Longseite in Frage. Auf dem aktuellen Niveau ist die Seitenlinie keine verkehrte Option.

Rational Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)