RBC belässt Kering auf 'Outperform' - Ziel 630 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Kering vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 630 Euro belassen. Kering werde die Wachstumslücke zwischen der Marke Gucci und anderen Marken im Portfolio vom ersten Quartal an schließen können, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig seien die Aktien von Kering deutlich niedriger bewertet als andere Titel der Luxusgüterbranche. Mit einem stärkeren Wachstum von Gucci könne die Kering-Aktie folglich eine Neubewertung erfahren./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 06:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2021 / 06:02 / EDT

