RBC belässt Richemont auf 'Outperform' - Ziel 157 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 157 Franken belassen. Die Umsätze im Weihnachtsquartal des Luxusgüterkonzerns seien sehr stark gewesen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Dies sollte die positive Stimmung für die Aktie weiter untermauern./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 02:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / 02:17 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.