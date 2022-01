RBC hebt Ziel für Gea Group auf 40 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 36 auf 40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der europäische Konsumgütersektor stehe vor einem weiteren wachstumsstarken Jahr, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Kurzfristig sei das Aufwärtspotenzial jedoch durch Lieferkettenprobleme und hohe Input-Kosten begrenzt. Bei Gea mildere indes das lukrative Angebot von Anlagen für die Lebensmittelproduktion die Belastungen durch steigenden Materialkosten./edh/eas/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 19:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / 00:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.