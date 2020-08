RBC senkt Ziel für Diageo auf 2400 Pence - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Diageo von 2700 auf 2400 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones hält den Spirituosenspezialisten für eines der am besten geführten Unternehmen der ganzen Branche. Allerdings büße es in der Phase coronabedingter Restriktionen Marktanteile ein, urteilte der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Und das trotz einer in dieser Zeit steigenden Nachfrage nach großen und vertrauten Marken. Wieder Marktanteile zurückzugewinnen, dürfte kostspielig werden. Pessimistisch gestimmt ist Jones vor allem für die Absatzregion Afrika./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 17:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2020 / 00:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.