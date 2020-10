Reaktion der Euro Pacific Bank auf jüngste ungenaue Medienberichte

Heute veröffentlichte die Euro Pacific Bank die folgende Erklärung:

Die Euro Pacific International Bank wurde von keinen ausländischen Regulierungs- oder Steuerbehörden wegen der unzutreffenden Anschuldigungen kontaktiert, die in einer am 18. Oktober 2020 in The Age, einer australischen Tageszeitung, die mit der New York Times zusammenarbeitet, veröffentlichten Geschichte als Tatsachen dargestellt werden. Wir begrüßen die Möglichkeit, jeder Regierungsbehörde die richtigen Informationen zur Verfügung zu stellen, und sind bereit, so viel Zeit wie nötig persönlich mit diesen Behörden in den Büros der Bank zu verbringen, um ihnen die Stärke unserer erstklassigen Compliance-Programme aufzuzeigen.

Der ehemalige Mitarbeiter der Euro Pacific Bank, der mit dieser Nachrichtenagentur sprach, machte ebenso wie ein ehemaliger australischer Strafverfolgungsbeamter, der jetzt als freiberuflicher Berater tätig ist, eine Reihe haltloser und unbegründeter Behauptungen über die Bank. Keiner von beiden hatte mit der Bank Kontakt über ihre Compliance-Richtlinien und -Programme oder verfügt über aktuelle Kenntnisse über die Bank, ihre Führungskräfte oder ihre Compliance-Praktiken.

Die Bank hat wiederholt immer hartnäckigere Reporter darüber informiert, dass die Bankvorschriften und gesetzlichen Statuten die öffentliche Offenlegung von Informationen über Privatkundenkonten einschränken. Wir halten uns an das Gesetz und glauben nicht, dass die Presse ein Recht auf private Bankinformationen hat. Die Bank kann jedoch mitteilen, dass alle unsere Konten regelmäßig einer zusätzlichen Überprüfung unterzogen werden und dass alle nicht konformen Konten aufgrund der strengen und fortlaufenden Compliance-Programme der Bank abgelehnt oder geschlossen werden.

Euro Pacific Bank hält sich an alle Gesetze, Regeln und Vorschriften, die für ihre Geschäftstätigkeit gelten, und macht dies auf ihrer Website für alle potenziellen und gegenwärtigen Kunden und Geschäftspartner hier deutlich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201021005409/de/

Euro Pacific Bank Compliance-Abteilung

Kontakt: Daniel Kramer, Unternehmenssprecher

Telefon: +1 (949) 415-8721

E-Mail: compliance@europacbank.com