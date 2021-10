Red Eléctrica erzielt mehr Gewinn und zahlt eine konstante Zwischendividende

Der spanische Energieversorger Red Eléctrica (ISIN: ES0173093024) kündigte am Mittwoch eine Zwischendividende von 0,2727 Euro (brutto) für das Geschäftsjahr 2021 an. Damit bleibt die Zwischendividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Zahlung erfolgt am 7. Januar 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 5. Januar 2022.

Der Konzern schüttet zweimal im Jahr eine Dividende aus. Für das Geschäftsjahr 2021 wurden brutto 1,00 Euro bezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 17,71 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,65 Prozent.

Der Umsatz betrug in den ersten 9 Monaten des Jahres 2021 1,47 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,47 Mrd. Euro) bei einem Gewinn von 550,81 Mio. Euro (Vorjahr: 507,01 Mio. Euro), wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Im dritten Quartal kletterte der Gewinn um 9,89 Prozent auf 192,64 Mio. Euro. Der Umsatz lag bei 489,73 Mio. Euro (Vorjahr: 487.96 Mio. Euro).

Red Eléctrica de Espana (REE) hat seinen Firmensitz in Madrid und wurde 1985 gegründet. REE ist für den Betrieb des elektrischen Hochspannungsnetzes in Spanien verantwortlich.

Redaktion MyDividends.de