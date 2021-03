REGENERON - Erste Rallyanzeichen

Regeneron Pharmaceuticals Inc. - WKN: 881535 - ISIN: US75886F1075 - Kurs: 471,460 $ (NASDAQ)

Die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals markierte im Juli 2020 ein Allzeithoch bei 664,64 USD. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Diese lässt sich als bullische Flagge beschreiben.

In der vorletzten Woche setzte der Wert dabei auf den wichtigen Unterstützungsbereich zwischen ca. 440 USD und 429,67 USD zurück. In diesem Bereich verläuft der gebrochene Abwärtstrend ab August 2015. Die Abwärtsbewegung seit Juli 2020 kann also als Pullback an diesen Trend eingeordnet werden.

Auf dem genannten Unterstützungsbereich drehte der Aktienkurs in der vorletzten Woche leicht nach oben. In der letzten Woche kam es zu einer Anstieg über das letzte Zwischentief bei 467,00 USD.

Tiefpunkt schon gefunden?

Die Regeneron-Aktie notiert im Bereich eines potenziellen Wendepunktes. Der Anstieg seit vorletzter Woche könnte sich zunächst in Richtung des Abwärtstrend seit Juli 2020 bei aktuell ca. 528 USD fortsetzen. Gelingt ein Ausbruch darüber, dann wäre Platz für eine weitere Rally in Richtung 664,64 USD.

Ein stabiler Rückfall unter 429,76 USD würde allerdings nicht in dieses Bild passen. Dann könnte es zu einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 328,12 oder sogar 271,37 USD kommen.

Zusätzlich lesenswert:

MERCK KGaA - Steht eine neue Kaufwelle an?

DAIMLER - Zeit für Gewinnmitnahmen?

DEUTSCHE POST - Aktie im Rallymodus

Drei Musterdepots, 13 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

Regeneron Pharmaceuticals Inc.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)