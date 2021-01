Regierungskreise - Bund macht 2020 weniger als 150 Mrd Euro neue Schulden

- von Michael Nienaber

Berlin (Reuters) - Der Bund hat im vorigen Jahr nach Reuters-Informationen weniger als 150 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen.

Darauf laufe der Haushaltsabschluss für 2020 hinaus, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag aus Regierungskreisen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bliebe damit rund ein Drittel unter der vom Bundestag bewilligten Obergrenze von rund 218 Milliarden Euro. Dennoch verzeichnet der Bund in dem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr die höchste Nettokreditaufnahme in der Geschichte der Bundesdeutlich. Bisher lag der Rekordwert bei rund 44 Milliarden Euro im Jahr 2010.

In den Regierungskreisen wurden mehrere Gründe genannt, warum der Bund seine Kreditlinie nicht vollständig ausnutzte. Unter anderem seien die für öffentliche Investitionen vorgesehenen Gelder nicht so schnell wie erwartet abgeflossen. Die Corona-Hilfen seien nicht von so vielen Firmen wie befürchtet in Anspruch genommen worden. Hinzu komme, dass ein Teil der Unterstützung wie etwa November- und Dezemberhilfen erst in diesem Jahr ausgezahlt werde. Darüber hinaus seien die Steuereinnahmen nicht ganz so stark eingebrochen wie erwartet.