Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“ hilft in Zeiten von Corona

München, 05. Mai 2020 - Aktuell bestimmt die weltweite Corona-Pandemie das Leben überall auf der Welt - auch bei uns in Deutschland. Insbesondere in diesen Zeiten möchte die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“ ihren Beitrag dazu leisten, bedürftigen Familien und Kindern den Alltag zu erleichtern.

So stehen beispielsweise die Tafeln in Deutschland vor großen logistischen Herausforderungen. Viele Standorte müssen sogar schließen, wenn nicht ausreichend Spenden zur Verfügung stehen. Deshalb unterstützt die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung unter anderem die Tafel in Rosenheim mit der kostenlosen Bereitstellung eines Kühlwagens, damit diese weiterhin ausreichend mit Lebensmitteln versorgt und die Spenden an bedürftige Personen und Familien weitergegeben werden können. Sebastian Kurz, Geschäftsbereichsleiter der Sozialen Dienste Oberbayern, freut sich über den Beitrag der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung: „Dank der kurzfristigen Unterstützung in Form eines Kühlwagens können wir die Versorgung der Tafel in Rosenheim auch in der nächsten Zeit sicherstellen.“

Auch viele SIXT-Mitarbeiter unterstützen die Stiftungsarbeit gerade dort, wo Hilfe am dringendsten erforderlich ist. So erledigen sie beispielsweise regelmäßig die Lebensmittel-Einkäufe für das Münchner Waisenhaus, damit die Versorgung der Kinder sichergestellt ist. Andere Mitarbeiter engagieren sich ehrenamtlich, indem sie Masken nähen, die an das Ärzte- und Pflegepersonal von Kliniken und Krankenhäusern gespendet werden. Diese selbstgenähten Masken können dann zum Beispiel in der Mittagspause oder für den Weg zur Arbeit genutzt werden.

Regine Sixt, Vorstandsvorsitzende der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“: „Corona hat das Leben von uns allen verändert und viele alltägliche Situationen beschwerlicher gemacht. Nun ist es besonders wichtig, die Schwächeren unserer Gesellschaft nicht zu vergessen und dort zu unterstützen, wo aktuell besonders dringend Hilfe benötigt wird. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern für den selbstlosen Einsatz in dieser schweren Zeit bedanken.“

Über die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“:

Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“ („Drying little tears“) setzt weltweit Hilfsprojekte für Kinder um und kooperiert dabei mit zahlreichen anderen Hilfsorganisationen, insbesondere dem Malteser-Orden. Dabei ist die Stiftung in den Bereichen Gesundheit, Fürsorge und Bildung tätig. Unterstützt werden u.a. Einrichtungen zur ganztägigen Betreuung von Kindern sowie schulische und berufsvorbereitende Ausbildungseinrichtungen. Das Engagement im Gesundheitsbereich betrifft die Unterstützung und den Ausbau medizinischer Einrichtungen, z.B. in Israel in Zusammenarbeit mit dem Hadassah Medical Center. Die generierten Spenden fließen projektbezogen dem guten Zweck zu.

Weitere Informationen:

Sixt SE

Julia Hoffstaedter / Stefanie Seidlitz

Sixt Central Press Office

Tel.: +49 - 89 - 7 44 44 - 6700

Mail: pressrelations@sixt.com