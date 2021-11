Rehn - Lieferkettenprobleme werden erst Ende 2022 nachlassen

Frankfurt (Reuters) - Die als Inflationstreiber wirkenden Lieferkettenprobleme werden sich laut EZB-Ratsmitglied Olli Rehn im Euroraum auch nächstes Jahr bemerkbar machen.

Eine spürbare Linderung sei wahrscheinlich erst gegen Ende 2022 zu erwarten, sagte der Finne am Freitag auf einer Online-Konferenz. Die Teuerungsrate im Euro-Raum lag im Oktober mit 4,1 Prozent so hoch wie seit über 13 Jahren nicht mehr. Die EZB geht jedoch davon aus, dass der Preisschub 2022 nachlässt. Sei strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.