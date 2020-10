RENAULT - Aktie prallt erneut ab

Renault S.A. - WKN: 893113 - ISIN: FR0000131906 - Kurs: 23,480 € (Paris)

Der Automobilhersteller Renault legte am vergangenen Freitag die Umsatzzahlen zum abgelaufenen dritten Quartal vor. Demnach sanken die Erlöse verglichen mit dem Vorjahresquartal um 8,2 % auf 10,4 Mrd. EUR. Damit fiel der Rückgang nicht so deutlich aus wie noch im ersten Halbjahr, in dem das Minus rund ein Drittel betrug. Zwischen Juli und September verkaufte Renault 806.320 Autos und damit 6,1 % weniger als noch im Jahr zuvor.

Infolge der präsentierten Zahlen reagieren auch die Analysten und bewerten die Aktie neu. Am optimistischen äußert sich Goldman Sachs. Die Experten senken das Kursziel für den Wert zwar leicht auf 32 EUR, vergeben aber klar das Rating "Buy". Renault sei bei Elektroautos stark aufgestellt, so Analyst George Galliers. Ganz anders sehen es die Analysten der DZ Bank. Sie erhöhen zwar das Kursziel für die Aktie von 17 auf 21 EUR, vergeben aber weiter das Rating "Verkaufen".

Aus charttechnischer Sicht bin ich eher bei der DZ Bank. Denn der Widerstand bei 25,88 EUR stellt eine enorme Hürde dar, die die Bullen erst einmal überspringen müssen. Darüber warten aber in Form des EMA200 und des Zwischenhochs bei 27,91 USD bereits die nächsten Barrieren. Erst wenn auch diese genommen sind, wäre der Weg in Richtung 34,50 EUR frei.

Fällt die Aktie dagegen unter den EMA50 bei aktuell gut 23,30 EUR, droht ein Test der mittelfristig wichtigen Unterstützungszone zwischen 20,75 und 19,85 EUR. Unterhalb dieses Kurskorridors wären in den kommenden Wochen deutliche Abgaben zu erwarten. Die Range der vergangenen Monate wäre dann Geschichte.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 55,54 43,31 48,69 Ergebnis je Aktie in EUR -0,52 -30,27 0,99 KGV - - 24 Dividende je Aktie in EUR 1,10 0,00 0,00 Dividendenrendite 4,69 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

