REPLY: Gartner stuft Reply als Visionär im Magic Quadrant für Warehouse Management Systems (WMS) 2020 ein

Die Analysten von Gartner positionieren Reply – spezialisiert auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien – als Visionär im Magic Quadrant für Warehouse Management Systems 2020.

Der Report bewertet 15 Anbieter mit Schwerpunkt auf Lagerverwaltungssystemen und Softwareanwendungen, die Unternehmen darin unterstützen, Prozesse in Lager- oder Vertriebszentren zu optimieren.

Reply wird wegen seiner proprietären Lösungen LEA ReplyTM und Click ReplyTM im Visionärs-Quadranten gelistet.

LEA Reply™ (Logistics Execution Architecture) ist die neueste Entwicklung der Supply Chain Execution Software. Die hochmoderne Microservices-Plattform besteht aus gebrauchsfertigen Business-Microservices, die als Bausteine kombiniert werden können, um schnell neue Lösungen für spezifische Geschäftsanforderungen zu realisieren.

Click Reply™ ist die Warehouse Execution Suite, die On-Premises oder in der Cloud bereitgestellt werden kann. Click ReplyTM gewährleistet einen effektiven Betrieb und eine präzise Steuerung der Supply-Chain-Execution-Prozesse für Vertriebslager und Produktionsstätten.

Reply setzt seine Mission fort, Kunden bei ihrer digitalen Transformation mit innovativen Softwarelösungen zu unterstützen, die Unternehmen dabei begleiten, eine effiziente und stärker vernetzte digitale Lieferkette zu erreichen. In dieser Supply Chain interagieren verschiedene Systeme, Partner, Menschen sowie Maschinen nahtlos und setzen dabei auf Technologien der nächsten Generation wie KI, Robotik, Wearables und IoT.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, express or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Reply [MTA, STAR: REY] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die auf den neuen Paradigmen wie Big Data, Cloud-Computing, den Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Reply bietet Beratung, Systemintegration und digitale Dienstleistungen für Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie in der öffentlichen Verwaltung. www.reply.com

