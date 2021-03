RIB Software kündigt Dividende an

Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6) wird ihren Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,98 Euro je Aktie ausbezahlen. Über die Höhe der Ausschüttung hat sich das Unternehmen mit dem Hauptaktionär Schneider Electric verständigt. Schneider Electric hält rund 87,3 Prozent der Aktien an der RIB Software SE.

Die Hauptversammlung ist für den 11. Mai 2021 geplant. Beim derzeitigen Börsenkurs von 28,38 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,45 Prozent. Im Jahr 2020 wurde auf Basis vorläufiger Zahlen ein Umsatz von 259,8 Mio. Euro erwirtschaftet. Das EBITDA betrug 70,9 Mio. Euro.

RIB Software mit Hauptsitz in Stuttgart ist ein Softwareunternehmen mit Ausrichtung auf das Bauwesen. Das Unternehmen konzentriert auf IT und Bauplanung und beschäftigt über 2.700 Mitarbeiter in mehr als 25 Ländern weltweit.

Redaktion MyDividends.de